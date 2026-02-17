電気料金の明細を確認した際、「再エネ賦課金」という聞き慣れない項目に疑問を持ったことはありませんか。特に年金生活を送る高齢者世帯では、毎月数百円でも負担に感じるケースがあります。 この再エネ賦課金は一体何のための費用なのか、そして高齢者であっても支払う必要があるのかは気になるところです。本記事では制度の仕組みや支払い義務の有無、負担を抑えるための考え方について分かりやすく解説します。