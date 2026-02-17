「白月の誓い」(衛星劇場) モデル活動を経て、2016年の女優デビューから今年で10周年を迎えるバイ・ルー(白鹿)。シュー・カイと共演したラブ史劇「招揺」(2019年)でのブレイク以降も、アレン・レンとの壮大な輪廻転生ラブストーリー「美人骨〜前編：周生如故〜／後編：一生一世〜」(2021年)、ワン・ホーディーと共演した現代ロマンス「始まりは君の嘘」(2022年)...と、美麗なスター俳優たちとの恋模様が常に話題を集めてきた