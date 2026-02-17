Netflixのアンバサダーを務める俳優の渡辺謙さんが17日、野球日本代表「侍ジャパン」の宮崎強化合宿を訪問した。同氏は月に開催されるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の「Netflix 2026 ワールドベースボールクラシックアンバサダー」を務める。同大会は米配信大手のNetflix（ネットフリックス）が日本国内でのライブ配信を行う。同社が1月30日、渡辺さんを「Netflix 2026 ワールドベースボールクラシックアンバサダ