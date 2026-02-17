ストレートに「好きです！」と告げるより、寸止めのアプローチで揺さぶりをかけたほうが、恋の駆け引きとして有効な場合もあるもの。男性をときめかせる「核心に触れそうで触れないセリフ」には、どんなものが考えられるのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたアンケートを参考に「『これって…告白寸前!?』と男性をドキドキさせるセリフ」をご紹介します。【１】久しぶりに会ったときに「やっぱり、一緒にい