フジテレビ系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜・午前８時１４分）は１７日、ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートペアフリープログラムで世界王者の三浦璃来、木原龍一組が、ショートプログラム（ＳＰ）５位から巻き返し、金メダルに輝いたことを報じた。このメダルで日本勢の今大会での通算メダル獲得は金４、銀５、銅９で合計１８個となり、冬季五輪で過去最多だった北京五輪の１８個（金３、銀７、銅８）に並ん