みなさん、こんにちは！ ファッションスタイリスト＆ライターの角佑宇子（すみゆうこ）です。寒い冬になると冷えも相まってなのか、なぜかいつも以上に顔が疲れて見える……。そんな現象に思い当たることはありませんか？ その原因の多くは、身につけている“服”そのものに問題があるのかもしれません。今回は、冬の疲れ顔、服で損している可能性について解説とその解決策をご紹介いたします。◆冬の疲れ顔は「暗い色だけでコー