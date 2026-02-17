「他の家はいくら渡しているんだろう？」子どもが小学生になると、お小遣いの金額や渡し方に悩み始める親は多いものです。「少なすぎるとかわいそうだが、多すぎても使い方が心配」……。何に使うのか、管理はどうすべきかなど、悩みは尽きません。金額以上に“家庭の価値観”が表れやすいこのテーマについて、小学生のママたちに実体験を聞きました。◆“月500円”からスタート。ガチャガチャでの“痛い失敗”が教訓に明菜さ