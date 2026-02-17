16日、米東部ロードアイランド州で銃撃があったアイスホッケー場付近（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】米東部ロードアイランド州ポータケットのアイスホッケー場で16日、銃撃があり、2人が死亡、3人が重体となった。容疑者の男も死亡し、自殺とみられる。地元警察は家族間のトラブルが原因とみている。米メディアが報じた。当時、現場では高校生らがホッケーの試合をしていた。警察によると、犠牲者はいずれも成人という