正社員よりも契約・パート・派遣社員のほうが働き方の満足度が高い――そんな調査結果が、旭化成アミダス株式会社（東京都千代田区）と未知株式会社（大阪府大阪市）が共同で実施した「働き方の満足度」に関する実態調査でわかりました。では、働き方を選ぶ際、どのようなことを重視するのでしょうか。【調査結果を見る】働き方を選ぶ際に重視するポイント、「給与」よりも大事なことは？調査は、全国の男女400人（正社員41.0%、パ