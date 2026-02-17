2月17日午前2時10分頃、静岡県牧之原市細江で、住宅の母屋と倉庫を全焼する火事がありました。 警察によりますと、火は午前4時32分に鎮圧状態となりました。 この家には親子3人が住んでいたとみられますが、このうち2人と連絡が取れておらず、警察が所在の確認を急いでいます