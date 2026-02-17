将棋の藤井聡太王将（竜王、名人、王位、棋聖、棋王、23）に永瀬拓矢九段（33）が挑戦する「囲碁将棋チャンネル ALSOK杯第75期王将戦七番勝負」は2月3日、和歌山市の「和歌山城ホール」で第4局の対局を開始した。シリーズ成績は藤井王将の1勝2敗。前局で白星を飾った永瀬九段がタイトル奪取に“王手”をかけるのか、藤井王将がすぐに追いついてみせるのか。本局の先手番は藤井王将。【中継】藤井王将VS永瀬九段 注目の第4局（生