ファミリーマートは、原材料価格の高騰を受け、きょう17日から一部商品の価格を改定（値上げ）する。【写真】カリッとした衣が特徴の『濃厚チーズinクリスピーチキン』今回価格改定の対象となるのは「ファミマカフェ」商品で、売価（税込）ベースで平均104％の改定となる。具体的には、ブレンドSおよびアイスコーヒーSが145円から150円に、アイスコーヒーMおよびアイスカフェラテMが240円から250円に、アイスコーヒーLおよびア