映画「ゴッドファーザー」シリーズで知られるアメリカの俳優ロバート・デュバルさんが亡くなりました。95歳でした。【映像】米俳優 ロバート・デュバルさんサンディエゴで生まれたロバート・デュバルさんは1962年、31歳の時に「アラバマ物語」で映画デビューを果たすと1972年の「ゴッドファーザー」、1979年の「地獄の黙示録」でいずれもアカデミー助演男優賞にノミネートされ、名脇役として世界的に知られるようになりました