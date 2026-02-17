元フジテレビアナウンサーで弁護士の菊間千乃氏が１７日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜、午前８時）に出演。ミラノ・コルティナ２０２６冬季オリンピックでフィギュアスケートペアで三浦璃来、木原龍一組がみせた演技に「涙が自然と出てくる」と感激していた。フィギュアスケートペアのフリーが行われ、ショートプログラム５位のりくりゅうペアは、フリーで世界歴代最高得点を更新し、合計２３１・２４