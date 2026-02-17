メ～テレ（名古屋テレビ） ミラノ・コルティナオリンピックのフィギュアスケート・ペア、この種目で日本初の金メダルに輝いた三浦璃来選手と木原龍一選手。木原選手の出身地・愛知県東海市からは喜びの声が上がりました。 17日は東海市でパブリックビューイングが行われ、市民や木原選手のゆかりの人たち約150人が「りくりゅう」のフリー演技に声援を送りました。 逆転の金メダルが決まると、会場