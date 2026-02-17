"闘う"をコンセプトに活動するガールズグループ・NEO JAPONISMが2月15日、東京・LIQUIDROOMにて新体制お披露目単独公演『極鳴』を開催した。オフィシャルレポートを掲載する。NEO JAPONISMが掲げる"闘う"とは、困難から逃げない意志であり、己に打ち勝つ強さのこと。2019年の始動以来、鎌倉能舞台や築地本願寺でのワンマンライブ、1カ月に及ぶアメリカ横断ツアー（全15公演）の完遂など、既成概念に捉われない活動を展開。ロック、