飛距離と方向性が格段に上がるインパクトでの右ヒジの使い方とは インパクトでの右ヒジ９時のポジションからの動きですが、まず右ヒジがリリースされ、その後わずかに手首がリリースされインパクトを迎えます。先に手首が伸びるとインパクトがハンドレートになってしまいますので、必ず右ヒジを先にリリースしてください。ただハンドファーストに当てようとすると、球がつかまらなくなることも多い