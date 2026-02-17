たとえ大金持ちになっても心は満たされない？お金の欲求から解放される方法 ほしいと思うほど足りないお金の不思議の心理学的理由 １０００円というお金は、誰にとってみても１０００円のものを買えるということに変わりありません。 けれどその価値は人によってまったく違います。毎日５００円のランチを食べている人にとっては2日分のランチ代。毎日２０００円のランチを食べている人にとっては、1日分にもなりません。つまり