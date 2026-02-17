ＮＹ金時間外下落、米中不在で取引低迷中国規制強化も重石 東京時間08:50現在 ＮＹ金先物APR 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝5010.30（-36.00-0.71%） NY金は時間外で下落、米国と中国が不在で取引が低迷。また、中国の大型連休前の利益確定売りや金取引規制強化も重石。 中国深セン当局は先週末、金の取引規制強化を発表した。 当局は業者に対し「金を買えば金持ちになれる」や「金は急騰する