高石あかりが主演を務め、トミー・バストウが共演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合ほか／毎週月曜〜土曜8時ほか※土曜は一週間の振り返り）より、クマ役の夏目透羽からコメントが到着した。【写真】夏目透羽「熊本ことばでは『ばってん』や『たい』がかわいくてお気に入り」場面写真ギャラリー■クマ役に決まった時はうれしすぎて「うれしいメーター」がショートした本作は、明治時代に日本国籍を取得したラフカデ