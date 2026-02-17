声優で歌手の上坂すみれがレザーセーラー服姿を披露し、ファンから絶賛の声が相次いでいる。上坂は１７日までにインスタグラムを更新。「げつようび〜！皆さま、すこやかにお過ごしでしょうか？」と書き出し、「ハッピーバレンタインデー！も過ぎまして、２月も折り返しですな〜！こちらはなんだかあったかな気候…？！寒暖差にどうぞお気をつけて、自分を大切にのんびりまったりとお過ごしくださいませっ！」と呼びかけた。