将棋の藤井聡太王将（23）＝名人を含む6冠＝に永瀬拓矢九段（33）が挑戦する第75期王将戦7番勝負（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社）の第4局が17日午前9時、和歌山市の「和歌山城ホール」で始まった。午前8時41分に永瀬、46分に藤井がそれぞれ対局室に入室した。先手番は藤井。初手は「▲2六歩」だった。ここまでの成績は藤井1勝、永瀬2勝で、永瀬がリードする展開。第3局は後手の藤井が雁木模様の将棋で工夫