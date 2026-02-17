阪神・春季キャンプの第4クール初日、右脚の肉離れで別メニュー調整が続いているドラフト1位・立石正広内野手（22＝創価大）が、この日から具志川組に合流した。立石は故障の影響で慎重な調整を余儀なくされているが、その打撃力は健在だ。12日には宜野座で故障後初となるロングティー打撃を行い、28スイングで19本の柵越えをマーク。圧倒的パワーに詰めかけたファンをどよめかせた。また、百崎、井坪、小野寺、前川、嶋村も