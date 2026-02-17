平壌の和盛地区で完工式に出席した北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記（手前右）と娘（同左）＝16日（朝鮮中央通信＝共同）【北京共同】北朝鮮メディアは17日、毎年1万戸のニュータウンを5年間、平壌に建設する計画が目標を上回って達成されたと報じた。最終年分の1万戸が建設された新市街地・和盛地区で16日に完工式が開かれ、金正恩朝鮮労働党総書記が娘と出席して内政面の成果だと誇示した。大型の建設事業が完了し党大会開催へ