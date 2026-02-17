【「魔法少女にあこがれて」12巻】 2月17日 発売 価格：858円 【拡大画像へ】 竹書房は、マンガ「魔法少女にあこがれて」の12巻を2月17日に発売する。価格は858円。 本作は小野中彰大氏が手掛けるサディスティックマジカルコメディ。シリーズ累計発行部数は240万部を突破しており、TVアニメ第2期が制作進行中となっている。 12巻ではマジアマゼンタの暗黒真化・フ