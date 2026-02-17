日本は超高齢社会を迎え、高齢の方の住まい方にも多様な選択肢が求められるようになりました。そこで注目されているのが、サービス付き高齢者向け住宅（サ高住）です。自立した高齢の方が安心して暮らせるバリアフリー対応の賃貸住宅であり、見守りや生活相談といったサービスが付帯しています。本記事では、サ高住の定義や役割、提供されるサービス内容、ほかの高齢の方向け施設との違い、費用の目安、そ