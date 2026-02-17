レビー小体型認知症の治療は、現時点では根本的に治す方法はありませんが、症状を軽減し、進行を遅らせることを目的とした対症療法が中心です。薬物療法と非薬物療法を組み合わせることで、より良い効果が期待できます。治療の選択肢を知り、患者さんに合った方法を見つけることが重要です。 監修医師：鮫島 哲朗（医師）脳神経外科 東京逓信病院脳神経外科部長 脳腫瘍頭蓋底外科センター長 【経歴】 平成2