17日の外国為替市場のドル円相場は午前9時時点で1ドル＝153円55銭前後と、前日午後5時時点に比べ21銭のドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝181円97銭前後と7銭の小幅なユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース