フィギュアスケートの三浦璃来、木原龍一組/Bernat Armangue/AP（CNN）ミラノ・コルティナ冬季オリンピック（五輪）は16日、フィギュアスケートペアのフリーが行われ、三浦璃来、木原龍一組が金メダルを獲得した。ペア種目でのメダル獲得は日本で初めて。合計231.24点をマークし、ほかのペアを抑えた。前日のショートプログラム（SP）では5位と出遅れており、劇的な逆転劇となった。ミネルバファビエンヌ・ハーゼ、ニキータ・ボロ