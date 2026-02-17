ミラノ・コルティナ五輪ノルディックスキー・ジャンプで、日本は計４つのメダルを獲得した。女子個人ノーマルヒル（ＮＨ）で丸山希（２７＝北野建設）が銅メダル、また男子では二階堂蓮（２４＝日本ビール）が個人ラージヒル（ＬＨ）で銀、ＮＨで銅メダルと初出場の２人が躍進。混合団体でも３位となった。日本選手団の副団長で全日本スキー連盟（ＳＡＪ）の原田雅彦会長（５７）は「今回の（日本）ジャンプ陣の活躍は、大変素