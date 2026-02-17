Image: iFLYTEK 手書きとタイピングが超融合！4.2mmの極薄ボディにE-inkペーパーディスプレイ、そしてAI機能搭載で人気を博した手書き特化型モノクロタブレット「iFLYTEK AINOTE 2」。クラウドファンディングでも9万3750％という異次元の目標達成率を叩き出しています。この度、そんなAINOTE 2のための「専用キーボードケース」が登場しました。価格は1万9800円（税込）で、公式サイトやAmaz