公式X「チームで一番腕立てができる選手とできない選手は？」キャンプインしたドジャースは、球団公式X（旧ツイッター）にて選手たちの様々な映像を公開している。16日（日本時間17日）にはナインに「チームで一番腕立てできる選手とできない選手」を質問。山本由伸投手は佐々木朗希投手の名前を挙げ、大爆笑していた。質問を振られた山本は、腕立てができる選手に「ムーキー（ベッツ）」と回答。そして、できない選手にはいた