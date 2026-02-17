PCやスマートフォン、ゲーム機などで動画を見たりゲームを遊んだりファイルをダウンロードしたりする時、ネット回線の速度や安定性は体感的な快適さに直結します。とはいえ家庭でのインターネット接続はWi-Fiが中心なのか有線が根強いのか、さらに回線を選ぶ決め手やルーターの不満がどこに集まりやすいのかは意外と見えにくいところ。そこで、GIGAZINEが年3回実施しているプレゼント企画のアンケートでPCのインターネット接続方法