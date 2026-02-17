巨人の沖縄那覇キャンプ４日目が１７日、スタートした。セルラースタジアムは気温２０度超の快晴が続いていた前日までから一転して小雨が降り、気温も１５度前後となっている。野手陣は室内施設でウォーミングアップアップを開始した。午後１時からロッテとの練習試合が予定されている。