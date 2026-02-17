アメリカから逆輸入した日本メーカーの車が経済産業省の公用車として導入され、赤沢経産大臣が試乗しました。【映像】経産省の公用車として導入された「ハイランダー」赤沢経産大臣「扉を開けて中を見た途端には広いなという印象でありまして乗り心地もよく大変快適であったと」トヨタ自動車がアメリカで生産したSUV＝スポーツ用多目的車、「ハイランダー」が、16日から経済産業省に公用車として2台導入されました。大臣の専用