元モーニング娘。のタレント・田中れいな（36）が、17日までに自身のインスタグラムを更新。大好きなアーティストとのオフショットを公開した。「パワーをもらえた日でした」と書き出した田中。「大好きなエンガブ3人のライブに行ってきたよ」として「ENVii GABRIELLA」の3人との写真をアップした。「知り合ってからのライブ全部行かせてもらいようっちゃけど、毎回ちゃんと楽しいし、あっという間に終わってしまうしめっち