イギリスのスターマー首相は16日、人工知能が質問に対話形式で回答する「AIチャットボット」への規制を強化すると発表しました。【映像】英・スターマー首相の発言英スターマー首相「難点の一つは急速に進歩する技術に法整備が追いつかないことです。全てのAIチャットボットを規制しなければならない」イギリスでは旧ツイッター「X」のAIチャットボット、「Grok」で加工された性的な画像が拡散される事例が相次ぎ問題となりま