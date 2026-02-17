JALグループは日本の農産物の輸出拡大などを目指し、日本最大の農業・食品分野の研究機関とタッグを組むと発表しました。【映像】タッグを組むJALグループと農研機構がこの提携は、JALグループのもつグローバルな物流ネットワークと、国の研究機関である「農研機構」の鮮度の保持や梱包といった輸送過程に必要な技術を掛け合わせて、日本の農産物の輸出を促進するものです。品質を維持したままグローバル市場に届けることで