高市首相は１６日、首相官邸の玄関ホールに設置された国際園芸博覧会（園芸博）の公式キャラクター「トゥンクトゥンク」との掛け合いを楽しんだ。首相が官邸に到着すると、会話機能を新たに備えたトゥンクトゥンクが「よろしくね。元気いっぱいだよ」とあいさつ。立ち止まった首相が「しゃべれるようになったんやね。一緒に頑張ろうね。ところで今日の私ってどう？」と質問すると、「とっても素敵だよ」と返した。園芸博は２０