飼い主さんが寝室に行こうとしたら、ワンコが「一緒に寝たい」とアピールしてきて…？短いお手々でおねだりする姿に悶絶する人が続出し、投稿は記事執筆時点で10万8000回再生を突破。「可愛すぎる」「羨ましい」といった声が寄せられています。 【動画：『一緒に寝たい、寝室に連れて行って』とおねだりする犬→とんでもなく可愛い『おててのアピール』】 飼い主さんと一緒に寝たいワンコ TikTokアカウント「tsumug