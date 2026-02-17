◆ミラノ・コルティナ五輪▽フィギュアスケートペアフリープログラム（１６日、ミラノ・アイススケートアリーナ）三浦璃来、木原龍一（木下グループ）組が、合計２３１・２４点でペア日本史上初の金メダルをつかんだ。ショートプログラム（ＳＰ）５位と出遅れたが、フリーで世界最高の１５８・１３点をたたき出し、大逆転した。この日のテレビ中継解説は、木原とペアを組んで１４年ソチ五輪に出場した高橋成美さんが務めた