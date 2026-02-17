スピードスケート女子1000メートルのレース会場に姿を見せた高木菜那さん＝9日、ミラノ（共同）スピードスケート高木美帆にひときわ熱い視線を注ぐのが、五輪金メダリストで姉の菜那さんだ。1500mで頂点を狙う妹に「最高のガッツポーズが見たい」と期待を寄せる。テレビ解説の仕事などで現地に滞在。15日の500mでは2個目の銅メダルを自分のことのように大喜びした。心の奥にライバル意識を抱いてきた美帆との関係は、北京五輪