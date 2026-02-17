映画「ゴッドファーザー」で知られる俳優ロバート・デュバルさんが亡くなりました。95歳でした。デュバルさんの妻が公表したSNSによりますと、デュバルさんは15日、アメリカ南部バージニア州の自宅で亡くなったということです。死因は明らかにされていません。デュバルさんは1931年、カリフォルニア州生まれで1962年の映画「アラバマ物語」でデビューし「ゴッドファーザー」シリーズではマフィア組織の相談役トム・ヘイゲンを演じ