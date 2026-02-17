ミラノ・コルティナオリンピックは１６日（日本時間１７日未明）、新種目のスキージャンプ男子スーパー団体が行われ、小林陵侑（チームＲＯＹ）と二階堂蓮（日本ビール）の２人で臨んだ日本は６位だった。最終ラウンドで二階堂が大飛躍を見せたが、その後、降雪が強まって競技打ち切りとなり、第２ラウンド終了時点の成績で最終順位が確定した。小林陵「飛ぶ気満々だった」まさかの幕切れだった。日本は６位で迎えた３回目、二