〓石あかりがヒロインのNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜金曜）第97話が17日に放送された。情報番組「あさイチ」MC陣も朝ドラ受けした。※以下ネタばれを含みます。あらすじは、熊本での生活に慣れるほど不満を募らせていくトキ（〓石あかり）とヘブン（トミー・バストウ）。ヘブンは同僚の外国人教師ロバート（ジョー・トレメイン）に熊本への不満をぶつける。その頃、トキとフミ（池脇千鶴）はクマ（夏目透羽）から逃げてい