All About ニュース編集部は、2026年1月14日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。今回は、愛知県在住・58歳女性のエピソードを紹介します。【1人暮らしの1カ月あたりの平均生活費を見る】回答者のプロフィール＆実家の状況回答者本人：58歳女性職業：パート在住：愛知県一宮市家族構成：母親、自分世帯年収：母親100万円、自分100万円実