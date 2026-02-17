ゴールデンボンバーの樽美酒研二さんは2月15日、自身のInstagramを更新。水ぶくれのできた腕を公開したところ、心配の声が寄せられています。【写真】樽美酒研二の水ぶくれに心配の声「調子に乗って走り過ぎた。笑」樽美酒さんは「天気良いしあったかいし､､くそぉ でも、出没するタイミングがわかりはじめました」とつづり、1枚の写真を投稿。「調子に乗って走り過ぎた。笑」というコメントと共に、水ぶくれのできた腕を載せていま