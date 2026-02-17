商用バンが激変？ アルパインが放つ“丸目4灯”プロボックス「マリーナ」の正体とはカーエレクトロニクスで知られるアルパインが手掛ける「アルパインスタイル」は、独自ブランド「キャルズモーター」から新型コンセプトカー「マリーナ」を東京オートサロン2026でお披露目しました。ベースは商用車ながら、レトロな丸目4灯で大変身したようです。【画像】超カッコいい！ これが“丸目4灯”のトヨタ「プロボックス」です！ 画像