市販化も間近!? 現実味あふれるコンセプトカー「カヨイバコ-K」とは2025年10月29日より11月9日まで東京ビッグサイト（東京都江東区）で開催された「ジャパンモビリティショー（JMS）2025」で、ダイハツは、次世代軽商用EVのコンセプトカー「KAYOIBAKO-K（カヨイバコ・ケー、以下カヨイバコ-K）」を世界初公開しました。一体どのようなクルマなのでしょうか。【画像】超カッコいい！ これがダイハツの斬新「軽バン」です！ 画像