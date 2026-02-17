きょう（17日）午前5時40分ごろ、岡山県浅口市金光町上竹の山陽自動車道（下り）で、4トントラックの運転手から「車から火が出ている」と消防に通報がありました（【画像】は現場付近の地図）。 【画像を見る】車両火災があった現場の地図 消防が駆け付け消火にあたり、火は約40分後に消し止められました。消防によりますと、けが人はいないということです。NEXCO西日本によりますと、トラックは、路肩から走行車線に一部はみ出